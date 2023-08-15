Захарян завтра летит в Испанию, личный контракт с «Реал Сосьедад» согласован

Как стало известно «СЭ», «Реал Сосьедад» и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян согласовали условия личного контракта.

Российский футболист завтра, 16 августа, вылетает в Испанию, его рейс приземлится в Сан-Себастьяне вечером. В четверг динамовца ожидает медосмотр, после которого он станет игроком «Реал Сосьедад».

13 августа в «Реал Сосьедад» заявили, что сделка по переходу Захаряна близка к завершению. По информации «СЭ», баскский клуб заплатит за игрока 12 миллионов евро плюс бонусы. Сообщалось, что «Реал Сосьедад» предлагает Захаряну контракт на срок более 5 лет.