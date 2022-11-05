Заика: «Сейчас любое очко нам в пользу»

Сегодня, 16:25
Защитник «Сочи» Кирилл Заика рассказал, как ему удалось забить гол в ворота «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ (1:1).
— Расскажи о голе. Как ты видел этот момент?
— В принципе хорошо комбинировали. Прострелили, со своего фланга сместился в центр, ждал передачу во второй темп. Как раз Селихов отбил на ногу, попал в него. Не ожидал. Потом с добивания получилось.
— Можно сказать, что «Сочи» потерял два очка?
— Конечно, всегда хочется выигрывать. Нужно оценивать себя адекватно. Сейчас любое очко нам в пользу и в эмоциональном плане.
На данный момент «Спартак» с 33 очками занимает 2-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда из Сочи расположилась на 9-м месте (22 очка).
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