Заика считает, что может конкурировать на уровне сборной России

Защитник «Сочи» Кирилл Заика поделился мнением о своем будущем в сборной России. Футболист считает, что ему нужно делать больше голевых действий для получения вызова в национальную команду.

«Что мне нужно сделать, чтобы вновь получить вызов в сборную? С каждым матчем лучше играть, приносить максимум пользы команде, развиваться в плане атакующих и голевых действий, обострений. Думаю, если я все это буду делать, на меня обязательно снова обратят внимание. Могу ли я конкурировать на уровне сборной? Считаю, что да, конечно. Игра всей нашей команды показывает: кто бы перед нами ни стоял, мы со всеми показываем хороший футбол. Это самое главное», — цитирует защитника «РБ Спорт».

Заика впервые был вызван в национальную команду России на мартовские сборы в 2022 году.

В текущем сезоне 31-летний футболист провел 28 матчей за «Сочи» во всех турнирах, отметившись голом и результативной передачей.