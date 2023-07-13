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Сегодня, 14:59

Заика заявил, что Нобоа «футбольный» мозг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика высказался о полузащитнике Кристиане Нобоа.

«В чем секрет Кристиана Нобоа? Он просто любит футбол, держит себя в форме. Каких-то секретов нет. У него есть «футбольный» мозг, желание играть. Считаю, этого достаточно. Он живет в прекрасном городе, играет за хороший клуб. Почему бы и не делать это хорошо?» — приводит слова Заики «РБ Спорт».

Нобоа с 2019 года является игроком «Сочи». 38-летний эквадорский футболист провел 102 матча за сочинскую команду, отметился 37 голами и 22 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-zaika-o-sekrete-noboa-on-prosto-lyubit-futbol/
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Кирилл Заика
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