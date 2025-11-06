Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Главная
Футбол
РПЛ

6 ноября, 21:46

Заместитель гендиректора «Спартака» Мовсесьян отказался отвечать на вопрос о поиске замены Станковичу

Микеле Антонов
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян после победы красно-белых над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России не стал отвечать на вопрос о поиске замены главному тренеру команды Деяну Станковичу.

2 ноября появилась информация о том, что гендиректор красно-белых Сергей Некрасов вместе с Мовсесьяном начал поиск нового тренера для команды. Отмечалось, что совет директоров «Спартака» не устраивает кандидатура испанца Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

— Насколько большой кредит доверия к Станковичу?

— Не по адресу.

— Занимаетесь поиском нового главного тренера?

— Нет, это не моя компетенция.

— Предлагали ли вы Федотова в «Спартак»?

— Нет. Не моя компетенция. Все, что по «Спартаку-2» и ниже, — ко мне.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года. По информации «СЭ», руководство клуба решило уволить серба, однако замена ему пока не найдена.

Луис Гарсия Пласа, Деян Станкович, Марцел Личка.Луис Гарсия и Личка — не предел мечтаний «Спартака». Это удерживает Станковича в клубе

10

  • korkodil

    Кстати, раз уж он проговорился. Опросите его подробно по Спартаку-2. По стратегии, по развитию, целям, задачам. Возрождение Спартака-2 - возможно, лучшее решение Лукойла после того как убрали Федуна.

    08.11.2025

  • Dreamlike

    Микеле это генератор идиотско-дебильных вопросов, похоже его уже изучили и не хотят с ним общаться.

    07.11.2025

  • zg

    Вялая какая то,компэтэнция....

    07.11.2025

  • zg

    И при хорошей игре.

    07.11.2025

  • hattabych

    Сказал же, что в его компетенции Спартак -2 и ниже.

    06.11.2025

  • 555 555

    Достали уже с этой мыльной оперой под названием:-"Кто новый тренер Спартака?"

    06.11.2025

  • 555 555

    Может хватит уже. Деян тренер Спартака. Оставьте его в покое и он сам успокоится,и команда тоже. Хорошие результаты делаются в спокойной обстановке.

    06.11.2025

  • lvb

    А нафиг тогда оный Мовсес нам нужен? Не было "бабе" заботы, купила "баба" Мовсеса.. для Кагика. Ну бред жеж)

    06.11.2025

  • oleg ves

    Журналист хуже мухи, ту можно прихлопнуть, а от этих не отвяжешься

    06.11.2025

  • Семён Фадеич

    У журналистов один вопрос. Уже всех достали.

    06.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Андрей Мовсесьян
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета РПЛ 15-й тур: «Балтика» — «Краснодар», «Ахмат» — «Спартак» и другие матчи
    В РПЛ опять интрига — сразу пять команд идут в группе лидеров после первого круга. Кто станет чемпионом?
    КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
    КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
    КДК РФС накажет «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в Кубке
    Зачем восторгаться футболом «Спартака» против «Локо»? Команда с таким составом должна так играть постоянно
    Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять
    Станкович обыграл Галактионова, Батраков не забил пенальти: кадры победы «Спартака» над «Локо»
    «Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за «Спартаком». Станкович — после победы над «Локо»
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя