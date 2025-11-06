Заместитель гендиректора «Спартака» Мовсесьян отказался отвечать на вопрос о поиске замены Станковичу

6 ноября, 21:46
Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян после победы красно-белых над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России не стал отвечать на вопрос о поиске замены главному тренеру команды Деяну Станковичу.
2 ноября появилась информация о том, что гендиректор красно-белых Сергей Некрасов вместе с Мовсесьяном начал поиск нового тренера для команды. Отмечалось, что совет директоров «Спартака» не устраивает кандидатура испанца Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор клуба Франсис Кахигао.
— Насколько большой кредит доверия к Станковичу?
— Не по адресу.
— Занимаетесь поиском нового главного тренера?
— Нет, это не моя компетенция.
— Предлагали ли вы Федотова в «Спартак»?
— Нет. Не моя компетенция. Все, что по «Спартаку-2» и ниже, — ко мне.
Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года. По информации «СЭ», руководство клуба решило уволить серба, однако замена ему пока не найдена.
korkodil
Кстати, раз уж он проговорился. Опросите его подробно по Спартаку-2. По стратегии, по развитию, целям, задачам. Возрождение Спартака-2 - возможно, лучшее решение Лукойла после того как убрали Федуна.
08.11.2025
Dreamlike
Микеле это генератор идиотско-дебильных вопросов, похоже его уже изучили и не хотят с ним общаться.
07.11.2025
zg
Вялая какая то,компэтэнция....
07.11.2025
zg
И при хорошей игре.
07.11.2025
hattabych
Сказал же, что в его компетенции Спартак -2 и ниже.
06.11.2025
555 555
Достали уже с этой мыльной оперой под названием:-"Кто новый тренер Спартака?"
06.11.2025
555 555
Может хватит уже. Деян тренер Спартака. Оставьте его в покое и он сам успокоится,и команда тоже. Хорошие результаты делаются в спокойной обстановке.
06.11.2025
lvb
А нафиг тогда оный Мовсес нам нужен? Не было "бабе" заботы, купила "баба" Мовсеса.. для Кагика. Ну бред жеж)
06.11.2025
oleg ves
Журналист хуже мухи, ту можно прихлопнуть, а от этих не отвяжешься
06.11.2025
Семён Фадеич
У журналистов один вопрос. Уже всех достали.
06.11.2025