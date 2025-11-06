Заместитель гендиректора «Спартака» Мовсесьян отказался отвечать на вопрос о поиске замены Станковичу

Заместитель генерального директора «Спартака» Андрей Мовсесьян после победы красно-белых над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России не стал отвечать на вопрос о поиске замены главному тренеру команды Деяну Станковичу.

2 ноября появилась информация о том, что гендиректор красно-белых Сергей Некрасов вместе с Мовсесьяном начал поиск нового тренера для команды. Отмечалось, что совет директоров «Спартака» не устраивает кандидатура испанца Луиса Гарсии, которую предложил спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

— Насколько большой кредит доверия к Станковичу?

— Не по адресу.

— Занимаетесь поиском нового главного тренера?

— Нет, это не моя компетенция.

— Предлагали ли вы Федотова в «Спартак»?

— Нет. Не моя компетенция. Все, что по «Спартаку-2» и ниже, — ко мне.

Деян Станкович возглавляет «Спартак» с июня 2024 года. По информации «СЭ», руководство клуба решило уволить серба, однако замена ему пока не найдена.