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Желько Бувач о продлении контракта с Паршивлюком: «Он тот, с кого молодые футболисты могут брать пример»

Руслан Минаев
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Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком. Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Мы рады, что продолжаем сотрудничество с Паршем. Он тот человек, с кого молодые футболисты могут брать пример. Профессионализм, лидерские качества, командный дух. Все это, а также его футбольный интеллект, на мой взгляд, делает Сергея важной частью команды и дает прекрасную возможность в будущем стать хорошим тренером», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

34-летний футболист находится в «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Сергей Паршивлюк
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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