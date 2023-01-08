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Сегодня, 17:43

Аршавин ответил критикам Нуралы Алипа: «Вы смотрите футбол жопой»

Иван Шитик
Корреспондент
Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»
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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин оценил сильные качества защитника команды Нарулы Алипа.

«Почему «Зенит» выкупил Алипа, а не вернул Хотулева из аренды? Глобально клуб считает, что Нурик сильнее, чем Хотуль. В этом плане он при деле. В принципе, я тоже так считаю. Алип быстрее, физически мощнее, выше. Я знаю, что в вашей программе Алипа не любят, но вы смотрите футбол жопой», — сказал Андрей Аршавин в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ».

Нуралы Алип, который ранее находился в аренде, подписал полноценный контракт с «Зенитом» по схеме «2,5+1».

В составе сине-бело-голубых Алип провел 20 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. Вместе с «Зенитом» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Источник: https://www.youtube.com/@sbg_show
Андрей Аршавин
ФК Зенит
Нуралы Алип
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