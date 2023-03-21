Рогачев — о возможном расширении РПЛ: «Этот вопрос обсуждает сама лига, готова ли она к этому»

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

— Этот вопрос обсуждает сама лига, готова ли она к этому. Проблематика в лицензировании. Это серьезный разрыв по требованиям для стадионов первой лиги. Вход в РПЛ требует дополнительного бюджета для клубов. Не думаю, что эти темы закрыты. Они открыты к обсуждению и внутри лиги, и в РФС.

— Нет ли в планах перейти на систему весна-осень в РПЛ и первой лиге?

— Пока в повестке будет изменения календаря только во второй лиге. По формату вышестоящих лиг вопрос не стоит. Если будет обращение клубов, бюро исполкома может обсудить эти вопросы.

Состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне 2023/24 может быть увеличен с 16 до 18 команд.