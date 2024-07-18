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Сегодня, 11:48

Заместитель предправления «Альфа-Банка» Воейков: «Спартак» — единственный клуб, с которым мы будем сотрудничать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков заявил, что «Спартак» станет единственным клубом, с котором будет сотрудничество.

«Спартак» — единственный клуб, с которым мы будем сотрудничать. Планируем, что игроки «Спартака» будут участвовать в рекламе. Какого футболиста бы пригласил? Мне кажется, любой игрок достоин», — заявил Воейков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» будет получать от банка по 250 миллионов рублей в год. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы. Совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен является болельщиком «Спартака». В 2014 году он мог приобрести часть акций клуба у бывшего владельца Леонида Федуна.

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

ФК Спартак (Москва)
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