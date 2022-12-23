Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:53

Зампред Госдумы РФ: «Fan ID в Москве? Все будет работать нормально, это станет удобным для всех»

Артем Бухаев
Корреспондент
Telegram Дзен

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о начале работы системы Fan ID в Москве.

— Насколько готовы стадионы к началу действия системы Fan ID? Возможно ли, что закон может быть пересмотрен?

— Давайте посмотрим, как это будет работать. Стадионы и инфраструктура готовы. Надо, чтобы болельщики посмотрели сами. Мне кажется, тут много опасений, которые, я надеюсь, не оправдаются. Все будет работать нормально. Это будет удобно для всех. И не будет этих многочасовых очередей на стадионах на вход и на выход.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.

Вначале Fan ID нужен был для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Сезон в чемпионате России 13 ноября ушел на зимнюю паузу, первые игры после перерыва пройдут в начале марта 2023 года.

Футбол
Fan ID (паспорт болельщика)
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Медведев объяснил решение по введению потолка цен на газ бессилием Евросоюза
Автомобиль взорвался у парка в Мелитополе
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Президент «Оренбурга» Еремякин: «На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей»
Колосков: «Я считал, что Малком лучший игрок в России, но против Промеса ничего не имею»
Агент Жемалетдинова сообщил, что хавбек «Локомотива» с большим рвением выполняет весь объем тренировок
Агент Дивеева: «Предложения из-за рубежа есть, но зимой переход вряд ли состоится»
Агент Еремин рассказал, что продление контракта между «Нижним Новгородом» и Стоцким не обсуждалось
Агент Божина сообщил, что пока интересных предложений по защитнику «Факела нет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кавазашвили заявил, что Промес превзошел себя в 2022 году

Нападающий «Урала» Влут назвал Промеса живой легендой «Спартака»