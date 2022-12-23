Зампред Госдумы РФ: «Fan ID в Москве? Все будет работать нормально, это станет удобным для всех»

Заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о начале работы системы Fan ID в Москве.

— Насколько готовы стадионы к началу действия системы Fan ID? Возможно ли, что закон может быть пересмотрен?

— Давайте посмотрим, как это будет работать. Стадионы и инфраструктура готовы. Надо, чтобы болельщики посмотрели сами. Мне кажется, тут много опасений, которые, я надеюсь, не оправдаются. Все будет работать нормально. Это будет удобно для всех. И не будет этих многочасовых очередей на стадионах на вход и на выход.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий вступил в силу с июня 2022 года.

Вначале Fan ID нужен был для прохода на матчи РПЛ на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С 1 декабря система распространилась на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Сезон в чемпионате России 13 ноября ушел на зимнюю паузу, первые игры после перерыва пройдут в начале марта 2023 года.