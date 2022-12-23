Зампред Госдумы Толстой рассказал, при каком условии спортивные федерации России могут переходить в Азию

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Как вы относитесь к тому, что многие наши спортивные федерации, в том числе и РФС, рассматривают возможный переход в Азию?

— Это вопрос специалистов. Если в Азиатских федерациях для наших спортсменов будут созданы условия, то можно переходить. И футбольная, и хоккейная, и все остальное. Главное руководствоваться интересами людей, которые живут в стране. А не интересами чиновников, которые организуют Олимпийские игры под белым флагом.

Сегодня, 23 декабря, пройдет заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.