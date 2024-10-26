Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:34

Запашный ответил на вопрос о стажировке Мостового в цирке

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный поделился мнением об отказе «Спартака» пригласить на стажировку экс-полузащитника московской команды и сборной России Александра Мостового.

«Мостового знаю. Ему отказали в стажировке в «Спартаке»? Первый раз об этом слышу. Давайте, я не буду это комментировать. Я очень далек от этого. Пригласить Александра на стажировку в цирк? Спасибо, давайте сами», — приводит слова Запашного Legalbet.

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Позже гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут готовы принять Мостового на стажировку. В «Сельте» также не исключили прохождения экс-футболистом сборной России стажировки в клубе.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Коркино произошло возгорание дома и автомобиля после волнений местных жителей
Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное
ЦИК Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Биография Пейдж Ванзант: от изнасилования в школе до контракта с UFC
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Сегодня
Вчера
Неделя