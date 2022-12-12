Зарема объяснила, почему Глушаков не вернулся в «Спартак»: «Приглашение возрастных россиян не рассматривалось»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, через «СЭ» ответила на вопрос экс-игрока красно-белых Дениса Глушакова о том, почему его кандидатура не рассматривалась для возвращения в клуб.

«Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось. Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий). Глушаков ни к одной такой категории не относился», — сказала Зарема «СЭ».

Контракт Глушакова со «Спартаком» был расторгнут по соглашению сторон летом 2019 года. В 2020 году полузащитник перешел в «Химки». В текущем сезоне РПЛ он провел 14 матчей за подмосковный клуб и забил один гол.