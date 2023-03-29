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Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»: «Сутормин за 50 тысяч рублей — это лишь вершина айсберга»

Зарема объяснила, почему «Спартак» выплатил больше агентских, чем «Зенит»
Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на опубликованную РФС таблицу агентских выплат клубами РПЛ.

«Прежде чем делать выводы, надо посмотреть из какого чемпионата был сделан трансфер. Европейские рынки гораздо более чистые и прозрачные, если сравнивать с Бразилией, Латинской Америкой или Турцией. В этих странах нарисуют любую стоимость и комиссию для отчетности. Европа хотя бы пытается бороться с этим. В России агентскую комиссию прячут под другими статьями, например, юридические услуги. Также агентскую не на прямую закладывают в статье «подъемные» футболисту, если агент папа, например.

Одна из самых распространенных схем: аффилированная с футбольным клубом компания делает платежи за оказание определенных услуг. Например, рекламных, аренда инвентаря. Не надо забывать про старый проверенный способ платить агентские наличными. Не всем клубам это доступно, но если спонсором выступает банк, проблем не должно быть с этим. При этом в балансе клуба будет ноль. Много способов на трансферном рынке пускать пыль в глаза болельщиков, чтобы показать, что клуб покупает качественных футболистов за разумные деньги, платя при этом копеечную агентскую комиссию. К слову, Сутормин за 50 000 рублей — это лишь вершина айсберга», — сказала Салихова «СЭ».

Общая сумма выплат со стороны клубов составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Наибольшую сумму посредникам заплатил «Спартак» (4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США). Второе место в списке занял «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро), на третьей строчке — ЦСКА (910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро).

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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