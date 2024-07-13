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Сегодня, 07:31

Зарема: «У Соболева кроссовки цветов «Зенита»? У главного в «Спартаке» Rolls-Royce голубого цвета»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на то, что нападающий красно-белых Александр Соболев, который может продолжить карьеру в «Зените», приехал на матч с «Динамо» в кроссовках синего цвета.

«Блогеры напали на Соболева за голубые кроссовки. Ну, ок. Раз по цветам: почему Малышев на собрании лиги был в фиолетовом? Может, он болельщик «Фиорентины»? А у главного в «Спартаке» Павла Жданова Rolls-Royce, на котором он приезжает на игры «Спартака», вовсе голубого цвета. И не только Rolls-Royce. Почему об этом молчат те же самые блогеры, которые последние несколько дней живут тем, чтобы уничтожить Соболева?» — приводит Sport24 слова Салиховой.

После матча с «Динамо» Соболев проигнорировал вопросы журналистов о своем возможном переходе в «Зенит».

Источник: Sport24
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