Зарема посоветовала Газизову сняться в шоу «Суд присяжных»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» решение Хорошевского суда Москвы отказать Шамилю Газизову в выплате 399 миллионов рублей.

«Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что суд отклонил иск Газизова о невыплате ему заработной зарплаты в «Спартаке». Он занимал пост генерального директора клуба в 2020 году.