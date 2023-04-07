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Сегодня, 16:21

Зарема посоветовала Газизову сняться в шоу «Суд присяжных»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала для «СЭ» решение Хорошевского суда Москвы отказать Шамилю Газизову в выплате 399 миллионов рублей.

«Следующий иск Газизову стоит подготовить в шоу «Суд присяжных». Может там поверят в его байки. Да, и Смородской приготовиться», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее РЕН-ТВ сообщил, что суд отклонил иск Газизова о невыплате ему заработной зарплаты в «Спартаке». Он занимал пост генерального директора клуба в 2020 году.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Леонид Федун
Шамиль Газизов
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