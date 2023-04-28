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Сегодня, 08:55

Зарема — о спартаковских улицах: «Это было запланировано еще в проектных документах»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость об открытии на портале «Активный гражданин» голосования по выбору новых наименований улиц в районе стадиона команды в честь легенд клуба.

«Это не новость. Изначально еще в проектных документах было запланировано дать название улицам в честь спартаковцев», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы могут переименовать в честь ветеранов «Спартака».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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