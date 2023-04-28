Зарема — о спартаковских улицах: «Это было запланировано еще в проектных документах»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала корреспонденту «СЭ» новость об открытии на портале «Активный гражданин» голосования по выбору новых наименований улиц в районе стадиона команды в честь легенд клуба.

«Это не новость. Изначально еще в проектных документах было запланировано дать название улицам в честь спартаковцев», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее сообщалось, что несколько улиц Москвы могут переименовать в честь ветеранов «Спартака».