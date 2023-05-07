Зарема раскритиковала работу арбитра Иванова: «Мнение о нем этот матч подкрепил»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о работе судей в матче 26-го тура РПЛ красно-белых с «Зенитом» (2:3).

«Про Иванова я говорила больше всех на протяжении последних двух лет. Мнение о нем этот матч не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил», — сказала Салихова «СЭ».

Перед голом форварда «Зенита» Андрея Мостового было два спорных эпизода. Сначала игрок питерцев Роберт Ренан, возможно, наступил на ногу игрока «Спартака» Кейта Бальде в своей штрафной. Чуть позже, уже во время атаки «Зенита», хавбек гостей Роман Зобнин упал после контакта с игроком сине-бело-голубых Далером Кузяевым.

После этой победы «Зенит» стал пятый раз подряд чемпионом России. «Спартак» опустился на 4-ю строчку.