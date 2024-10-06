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Зарема — о Николсоне: «Если Станковичу нужен гладиатор, готовый биться за клуб, он его получит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала будущее форварда красно-белых Шамара Николсона.

«Шамара до прихода Станковича клуб пинал как брошенного щенка, издевался, скидывал в аренду, не давая даже шанса. Если Станковичу нужен гладиатор, готовый биться за клуб (вспомните его удар Родригао в игре с «Зенитом» в 2022 году), он его получит. А если нужно освободить легионерское место под своего нового игрока, то невниманием, равнодушием и нарочитым пренебрежением, как это уже было однажды, снова не дадут ему возможности расправить крылья

Николсон — тонкой душевной организации. Он рано потерял отца, поэтому ищет авторитеты в команде. Раньше он был очень близок с Виктором Мозесом, тот выполнял функции наставника, в том числе. Лука Каттани с ним много разговаривал. Сейчас же Амарал и прочие явно не авторитеты ни для кого», — цитирует Салихову Metaratings.

В текущем сезоне 27-летний ямаец провел шесть матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил два мяча и сделал три голевые передачи.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамар Николсон

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