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Сегодня, 10:19

Зарема Салихова иронично прокомментировала трансфер голкипера Довбни в «Спартак»

Виктория Кравченко
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Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала трансфер в московский клуб 37-летнего голкипера Александра Довбни.

«Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в «Спартак». Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит как минимум», — цитирует Салихову Sport24.

Она также задалась вопросом о том, чему Довбня сможет научить Селихова и Максименко.

«За сколько планируют перепродать и кому?» — добавила Салихова.

Соглашение с 37-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Последним клубом Довбни был «Шинник», который он покинул летом этого года.

Источник: Sport24
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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