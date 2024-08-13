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Сегодня, 07:43

Салихова: «Нет веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон»

Руслан Минаев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о наличии латиноамериканцем в команде.

Салихова не верит, что полузащитник Эсекьель Барко и форвард Манфред Угальде станут новыми Алексом и Веллитоном.

«Представьте, если бы такие футболисты, как Барко и Угальде, играли против защитников типа Игнашевича и Березуцких. Они бы их сломали при первой же попытке атаки. Поэтому веры, что Барко и Угальде — это новые Алекс и Веллитон, у меня нет. Дай бог, чтобы Барко клал штрафные в стиле Фернандо, но Фернандо — это Фернандо. Он не обладал высокой скоростью, но мог затоптать любого.

Безусловно, будут разгромные победы, яркие вспышки, радость и новые надежды болельщиков, но титулов можно не ждать. Команда, увы, стала очень низкорослой. Сейчас уровень РПЛ в целом самый низкий за всю историю российского футбола», — цитирует Салихову Sport24.

Ранее Салихова объяснила возможные переходы в «Зенит» форварда «Краснодара» Джона Кордобы и нападающего «Спартака» Александра Соболева.

Источник: Sport24
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Эсекьель Барко
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