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Сегодня, 18:59

Салихова: «Если «Спартак» поменяет Слишковича, высока вероятность оказаться в ситуации «Краснодара» с безвольным Мусаевым»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре красно-белых под руководством Владимира Слишковича.

В субботу, 11 мая, московский клуб одержал домашнюю победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

«Если «Спартак» поменяет Слишковича на кого-то удобного для спортивного директора, то высока вероятность оказаться в той же ситуации, что «Краснодар» с безвольным Мусаевым», — сказала Салихова.

14 апреля Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Гильермо Абаскаля. При боснийском специалисте москвичи одержали 4 победы и 3 раза сыграли вничью.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Зарема Салихова
Мурад Мусаев
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