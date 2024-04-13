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Сегодня, 16:06

Зарема Салихова: «Будет эпично, если «Спартак» уволит тренера в его день рождения»

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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала возможное увольнение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения московской команды от «Сочи» в 24-м туре РПЛ (0:1).

«Если Спартак уволит тренера в его день рождения — будет очень эпично. Одно могу сказать: «Спартак» — дано не каждому!». Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на все», — сказала Салихова.

После 23 сыгранных матчей «Спартак» с 35 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Абаскаль возглавляет команду с лета 2022 года. 

 

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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