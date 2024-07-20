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Сегодня, 15:07

Зарема Салихова: «У «Зенита» нет конкурентов. Интрига умрет через 5-7 туров»

Руслан Минаев
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна считает «Зенит» фаворитом в новом сезоне РПЛ.

При этом она раскритиковала трансферы сине-бело-голубых в межсезонье.

«У «Зенита» нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы «Сочи» играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5. Прошлый сезон продемонстрировал, что модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает. «Зенит» начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», — цитирует Салихову Sport24.

Футболистам &laquo;Спартака&raquo; может помешать слабый состав. «Зенит» заберет золото без нервов, «Спартаку» помешает слабый состав. Как будет выглядеть топ-5 РПЛ в конце сезона

В 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Матч пройдет 20 июля и начнется в 17.30.

Источник: Sport24
РПЛ
ФК Зенит
Зарема Салихова
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