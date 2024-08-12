Зарема Салихова: «Возможная связка Соболева и Кордобы в «Зените» — это что-то атомное»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о возможных трансферах нападающего «Краснодара» Джона Кордобы и форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

«История, сюжет которой достоин Netflix, как «Зенит» обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки.

При этом таких, которых «Краснодару» и «Спартаку» не купить ни в РПЛ, ни за пределами. Трансфер Жозе тому подтверждение. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову.

При всей моей нелюбви к «Зениту», в этой истории виноваты сами клубы — «Краснодар» и «Спартак». Почему игроки захотели перейти в стан соперника? Самое примитивное сказать, что погнались за зарплатой, но так ли все просто?

Если Медина смог перейти из ЦСКА в «Спартак», то почему надо требовать чистоплотности и порядочности от своих игроков? Троянский конь открыл трансферный ящик Пандоры на подобного рода переходы.

Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Они не зависят от командной игры, они не ждут паса и надежды от товарища по команде, если нужен мяч, то забирают из опорной зоны. Оба мощные и ментально первые! Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Соболев отлично смотрелся с Шамаром на поле, а связка Соболева и Кордобы — это что-то атомное», — сказала Салихова «СЭ».

23 июля спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что это связано с желанием форварда перейти в «Зенит». Нападающий пропустил уже четыре матча.

Также сообщалось, что «Зенит» предлагает «Краснодару» 9 миллионов евро за Кордобу. Сам футболист хочет сменить клуб, но президент «быков» Сергей Галицкий выступает против продажи и пригрозил форварду отстранением от основной команды до конца сезона, если он продолжит форсировать потенциальный трансфер.