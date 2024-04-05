Зарема — об игнорировании «Спартаком» дня рождения Федуна: «Не знаю, что это — трусость, зависть или подлость»

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на то, что клуб после продажи Федуном своей доли компании «Лукойл» перестал поздравлять бизнесмена с днем рождения.

В пятницу 5 апреля Леониду Федуну исполнилось 68 лет.

«Клуб не забывает поздравить всех и вся, но демонстративно второй год подряд не поздравляет с днем рождения Леонида Арнольдовича. Хотя бы в этом есть некая стабильность у Малышева и тех, кому он служит: Жданова и Хавкина.

Я не знаю, что это за черта — трусость, зависть или подлость. Они приезжают в стены стадиона, построенного Федуном. За команду до сих пор играют купленные им футболисты. Даже в церковь сходили. При этом сами за вот уже практически два года в клубе ничего не построили ни в прямом, ни в переносном смысле», — сказала Зарема «СЭ».

В августе 2022 года компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака». Леонид Федун покинул совет директоров клуба и вышел из состава акционеров.

Летом 2023 года Олег Малышев был назначен генеральным директором клуба, сменив на этом посту Евгения Мележикова. Топ-менеджеры Лукойла Павел Жданов и Евгений Хавкин входят в совет директоров «Спартака».