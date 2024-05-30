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Сегодня, 00:33

Салихова: «Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Владимира Слишковича из московского клуба.

«Думаю, Слишкович слишком откровенный и честный для нынешнего руководства, плюс авторитет в глазах игроков высокий. Также позиция по Джикии, которая кардинально расходится с видением Малышева и Амарала.

«Спартак» снова провалился медийно, потому что разные персоналии объявляли, что Слишкович останется при клубе. Это говорит о том, что горизонт планирования — 2-3 дня, и нет четкой позиции и понимания как по игрокам, так и по тренерскому штабу. Изначально навязывать кого-то в новый штаб со стороны клуба было мега-странным решением», — цитирует Sport24 Салихову.

41-летний босниец стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в апреле после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством Слишковича «Спартак» занял пятое место в РПЛ.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.

Источник: https://sport24.ru/football/news-651680-zarema-vyskazalas-ob-ukhode-slishkovicha-iz-spartaka-slishkom-otkrovennyy-i-chestnyy-dlya-rukovodstva
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Зарема Салихова
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