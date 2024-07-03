Салихова: «Тавареша брали в «Спартак» на замену Рассказову, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возмодный переход защитника красно-белых Томаша Тавареша в «Крылья Советов».

«Забавно получается — Тавареша брали в «Спартак» как замену Рассказова по позиции, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях». Интересно, кто получит место в основе», — цитирует Sport24 Салихову.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.