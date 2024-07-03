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Салихова: «Тавареша брали в «Спартак» на замену Рассказову, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возмодный переход защитника красно-белых Томаша Тавареша в «Крылья Советов».

«Забавно получается — Тавареша брали в «Спартак» как замену Рассказова по позиции, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях». Интересно, кто получит место в основе», — цитирует Sport24 Салихову.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.

Томаш Тавареш. «Спартак» планирует отдать в аренду защитника Тавареша
Источник: https://sport24.ru/football/news-661815-salikhova-tavaresha-brali-v-spartak-kak-zamenu-rasskazova-po-pozitsii-a-seychas-oni-mogut-vstretitsya-v-krylyakh
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Томаш Тавареш
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