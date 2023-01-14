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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, какой трансфер «Спартака», к которому она имеет отношение, считает самым удачным.
«Мой самый удачный трансфер в «Спартаке» — приход Луки Каттани в клуб. Если бы не случившиеся внешние обстоятельства, то у него бы точно получилось привести «Спартак» к заветному трофею. Самый неудачный — Газизов. Хорошо, что удалось его вовремя раскусить.
По игрокам: лучший трансфер — это, безусловно, Мозес. Также у меня большие надежды на Пруцева», — сказала Салихова «РБ Спорт».
3 мая 2021 года Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» как руководитель комитета по аудиту и вознаграждениям клуба. 21 мая супруга Федуна вышла из руководства красно-белых.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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