Зарема о продлении Промеса: «Это соль и красный перчик «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением о продлении контракта нападающего Квинси Промеса с красно-белыми.

По информации «СЭ», новое соглашение Промеса будет рассчитано до лета 2025 года.

«Промес — один из лучших легионеров в истории «Спартака» и всего российского чемпионата. Было много критики и скепсиса, разговоров, что Промес уже не тот.

Я считаю, что Квинси — это и соль, и красный перчик «Спартака», его душа и идентичность. Ни разу не пожалела, что переход состоялся в ходе столь сложных переговоров с Марком Овермасом. Промес — это попадание в десятку!» — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с августа 2014 года по август 2018 года, после чего перешел в испанскую «Севилью». В феврале 2021 года футболист вернулся в московский клуб и заключил контракт до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 Промес забил 7 голов и сделал 8 результативных передач в 19 матчах за «Спартак» во всех турнирах.