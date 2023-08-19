Зарема Салихова: «Николсон найдет своего тренера и реабилитирует карьеру»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценила игру Шамара Николсона за московскую команду.

«Я полностью доверяю мнению Луки Каттани. Шамар отлично выглядел при Ваноли, — приводит «РБ Спорт» слова Салиховой. — Думаю, присутствует дисконнект с Абаскалем. Вспомните Ларссона, который становился лучшим нападающим при Тедеско, потом пропал у Витории. Сейчас его карьера снова пошла в гору. Шамар найдет своего тренера и реабилитирует карьеру. Таких примеров много. За Шамара предлагают деньги, а вот что клуб будет делать с Бальде — это вопрос. Его брали как топа на уровне Мозеса, но в Европе все клубы давно разочаровались в нем».

В составе «Спартака» Николсон выиграл Кубок России и стал бронзовым призером РПЛ. По информации британских СМИ, клуб чемпионшипа «Уотфорд» начал переговоры со «Спартаком» по трансферу 26-летнего ямайца.