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Сегодня, 10:30

Зарема Салихова охарактеризовала Ваноли и объяснила, почему он ушел из «Спартака»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Леонид Федун и Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» подробно высказалась об экс-главном тренере красно-белых Паоло Ваноли и объяснила, почему тот после победы в Кубке России решил уйти из «Спартака».

— Ваноли — хороший, искренний человек, — сказала Салихова. — А как тренер он — это собранность, дотошность, все время сконцентрирован, мелочей для него не существует, тотальная погруженность не только в команду, но и в жизнь клуба. Как и Абаскаль, он к первому собеседованию знал каждого игрока и показывал схемы, кто будет в основе, кто на замену, как играть при травмах. Более того, он спрашивал, как правильно произносить фамилии игроков.

У нас не было конфликтов. Паоло хотел сделать из «Спартака» «Интер» — в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная от простых сотрудников, юридического отдела, фотографов до команды. То есть клуба-семьи. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было. А я все время спрашивала у него, как было в «Челси» и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии и т.д.

Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за восемь и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет — мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», правильно расставил приоритеты и взял Кубок.

Паоло Ваноли. «Решение уйти из «Спартака» вызвало у меня страдания». Первое интервью Ваноли после отставки

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • bk news
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⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль 2
Наполи 0
Матч завершен

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22%

1.95

ТМ 3.5

15%

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⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария 2
Интер 0
Матч завершен

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Паоло Ваноли
7
2
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