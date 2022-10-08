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Сегодня, 21:24

Зарема Салихова: «Мультик «Томас и его друзья» куда увлекательнее, чем игра «Локомотива»

Зарема Салихова.
Фото «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что спортивный директор Томас Цорн и главный тренер Йозеф Циннбауэр покидают футбольный клуб «Локомотив».

«Мультик «Томас и его друзья» куда увлекательнее, чем игра «Локомотива». Руководству стоит обратить внимание на Газизова и дать шанс Кокорину. А если серьезно, то падать в ноги Николичу и просить вернуться», — заявила Зарема.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 14-й позиции с 9 очками. Отрыв железнодорожников от зоны прямого вылета в первую лигу составляет одно очко.

ФК Локомотив (Москва)
Зарема Салихова
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
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