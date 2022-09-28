Зарема Салихова: «Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на международных соревнованиях»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на приговор суда о 3 годах лишения свободы в колонии общего режима бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Это трагедия одного футбольного человека, который эффективно работал. Такое резонансное дело осталось без какого-либо внимания со стороны РФС. Значит, все прежние стандарты так и останутся. Тренерам проще вести занятия в оснащенных фитнес центрах, чем идти в детский футбол.

Сколько тратят академии больших клубов на одного воспитанника и сколько выделяется в государственных школах? Никто не поднимал эти вопросы тогда, а сейчас вообще всем не до футбола. Ларину сил и дожить до момента, когда его воспитанники услышат гимн России на поле в международных соревнованиях», — сказала Салихова «СЭ».

28 сентября Замоскворецкий суд Москвы также постановил взыскать с Ларина 20 миллионов рублей в пользу Москомспорта. Ранее суд признал функционера виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд установил, что общий ущерб от действий Ларина составил 36 миллионов 211 тысяч рублей.

29.09.2022 | Спартак - Зенит