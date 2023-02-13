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Сегодня, 18:51

Зарема потроллила псевдоэкспертов после продления контракта с Абаскалем: «Смеюсь в голос»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на продление контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я очень рада, что «Лукойл» продолжил линию, которую я пыталась доказать всем и каждому последние два года: «Спартак» не должен тренировать бывший спартаковец (да простит меня Валерий Карпин и Дмитрий Аленичев) или титулованный тренер с регалиями. Важно хорошее тренерское образование, харизма и качества, которые создадут химию в команде. Смеюсь в голос над теми, кто еще полгода назад придумывал обидные прозвища тренеру, а теперь готов выбегать на Никольскую, отмечая продление контракта», — сказала Зарема «СЭ».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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