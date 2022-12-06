Зарема — о Газизове: «Видимо, у него такой фетиш — плодить судебные акты и страдать. Образ успешного менеджера уничтожен»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на решение Верховного суда Башкортостана отказать во взыскании 89 миллионов рублей с ее мужа в пользу экс-генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна эту сумму в пользу Газизова. 20 сентября Верховный суд Башкирии снял с рассмотрения это дело. Сегодня, 6 декабря, суд отменил решение о взыскании средств в пользу Газизова.

— Видимо, у него фетиш такой — плодить судебные акты и потом страдать, — заявила Салихова. — А еще пытаться восстановиться на работе. Вот ушел бы по-тихому в конце летнего трансферного окна, как я ему предлагала... Но нет, он пошел к Нобелю рассказывать о своих гениальных трансферах, подставив тем самым и футболистов в том числе.

— Какой клуб может взять Газизова?

— Думаю, уже никакой. Образ успешного регионального футбольного менеджера уничтожен. Как вариант, устроится в какое-нибудь шоу петь частушки.

Ранее Газизов заявил, что намерен продолжить бороться с Федуном в правовом поле. Специалист работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.