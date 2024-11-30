Салихова ответила Гафину: «У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича — нет»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова председателя совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина, который назвал ее «домохозяйкой из Уфы».

Ранее Гафин сказал: «Не считаю, что должен как-то относиться к подобным высказываниям домохозяйки из Уфы. С уважением отношусь и к Уфе, и к домохозяйкам. Единственное, что могу сказать — здорово, что и такая аудитория внимательно следит за нашим клубом».

«Не обидно ни разу. Ни за домохозяйку (я воспитываю 5 детей), ни за Уфу. Уфа — прекрасный город, откуда родом много выдающихся людей: музыкантов, танцоров, дирижер Владимир Спиваков, и Эльвира Набиуллина. А как назвать тех, кто проиграл этой домохозяйке из Уфы в финале Кубка в «Лужниках»? У домохозяйки хотя бы фото с Кубком есть. А у коренного москвича Гафина — нет.

Я все-таки советую проработать идею с «Динамолэндом». У «Реала» есть парк аттракционов. У «Динамо» практически все готово уже: аттракцион «Проклятие столетия: от Севидова до Полины Лысенко», аттракцион «Забей Лещуку с закрыми глазами» и квест-лабиринт «Найди трофей», в кинотеатре просмотр триллера — финал Кубка России-2022, челлендж «Попади в ноты с Люсей Чеботиной» и напоследок поучаствуй в программе лояльности «Московское долголетие», чтобы сделать памятное фото с трофеем», — сказала «СЭ» Салихова.

В финале Кубка России-2021/22 «Динамо» проиграло «Спартаку» со счетом 1:2.

В текущем сезоне чемпионата России красно-белые занимают четвертое место с 31 очков, бело-голубые — на пятой строчке с таким же количеством баллов.