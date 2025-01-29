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Сегодня, 11:28

Салихова — о словах Кокорина: «Это плевок во всех, кто помог ему стать футболистом»

Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова форварда «Ариса» Александра Кокорина об РПЛ и игре за московский клуб.

«Кокорин и Газизов — это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственный деньги, которые поимели все от нее.

Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в «Спартак». В первую очередь, по человеческим качествам Кокорин — не типаж «Спартака». Во вторую, подбирать за «Зенитом», и тем более «Сочи», и еще брошенное ими — для меня было табу.

Каждый раз за 5 минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого. Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба «Уфа», такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.

В последствие Газизов проиграл все суды, неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но еще и доплатили, чтобы он прекратил судиться со «Спартаком», а судился только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ — это говно. Эта фраза — плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.

Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, посмеиваясь над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не как он добирается на «Ламборджини» куда захочет.

Но пусть те, кто негодуют по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть? Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм клубы, гос. финансирование, которые привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры. Где нет развития, включается неразумное потребление. Поэтому игроки подписываются, тут же разрываются контракты с выплатами, на их место подписываются новые. Деньги никто не считает, за fair-play больше нет необходимости следить. И никто не старается пристраивать игроков, как в свое время продали Кокорина в «Фиорентину». И что делается сейчас для того, чтобы Кокорин не стал ролевой моделью для новых поколений футболистов?» — сказала «СЭ» Салихова.

Александр Кокорин. «Спартак»? «Залутал» бабок и ушел». Кокорин у Смолова рассказал про красно-белых и оскорбил РПЛ

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

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Александр Кокорин
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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