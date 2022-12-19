Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль подписался на известного агента Марко Трабукки в соцсетях.

«Абаскаль подписался на Трабукки. К чему бы это? Нет сомнений, что Фартовый Эш знаком с Трабукки по Юрмале и Астане. Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами. Если эта компания снова заползет в клуб, ни к чему хорошему это не приведет ни для «Спартака», ни лично для тренера», — сказала Зарема «СЭ».

Ранее Зарема назвала Абаскаля лучиком солнца для российского футбола.