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Сегодня, 13:05

Зарема Салихова: «Газизов перевел из «Спартака» в свою пользу 90 миллионов рублей, но при этом на свободе»

Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на решение Октябрьского суда Республики Башкортостан по делу бывшего гендиректора красно-белых Шамиля Газизова.

Суд удовлетворил иск «Спартака» и взыскал с Газизова 92 миллиона рублей в пользу московского клуба.

«Российскому футболу катастрофически не хватает футбольных менеджеров и функционеров. Миф об успешности как менеджера Газизова рухнул в первое же трансферное окно. Привозы Урунова, Кокорина, придуманные им условия контракта. И эти бесконечные иски ставят под вопрос не только наличие у него совести, но и адекватности в первую очередь.
В свою пользу он перевел около 90 миллионов рублей, но при этом на свободе и продолжает клепать новые иски, а Николай Ларин воспитал для футбола десяток талантливых ребят, но он сидит в тюрьме. Поэтому можно еще 100 лет рассказывать, что надо развивать детско-юношеский футбол. Кто будет заниматься этим? Такие же Газизовы?» — заявила Салихова «СЭ».

Шамиль Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на должность генерального директора «Уфы», которую занимал с 2012 года до ухода в московский клуб.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Шамиль Газизов
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