Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:33

Зарема ответила Мостовому: «Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила»

Зарема Салихова.
Фото «СЭ»
Telegram Новости

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на заявление экс-игрока московской команды Александра Мостового, который связал последние удачные результаты команды с тем, что Федун покинул клуб вместе с супругой.

«Как бы в перспективе игроков от Павла Андреева меньше не стало. Вот это будет по-настоящему ощутимо. Самые лучшие русские игроки оказались в «Спартаке», были заключены длинные 5-летние контракты и продлены с действующими игроками. На подходе были еще несколько талантливых футболистов, за которых вскоре разгорится борьба, а кто побеждает в финансовых войнах, всем известно.

Нет Заремы — нет Луки (Каттани), а это специалист из «ПСЖ» (туда и вернулся на еще более важную должность), который в экстремальных условиях в кратчайшие сроки назначил тренера, идеально подходящего под ДНК «Спартака», собрал за 1,5 трансферных окна команду, которая идет на полных парусах, несмотря на потери ключевых игроков основного состава.

За два года: второе место (еврокубковая зона) и долгожданный кубок (в другой реальности это тоже выход в Лигу Европы). У какого клуба есть сопоставимые результаты («Зенит» априори за скобками)?

Лично что сделал за это время Мостовой?

Стал тренером РПЛ? Нет. Стал хорошим тренером клуба из второго дивизиона? Нет. Стал юношеским тренером? Нет.

Я бы ему даже хомячков тренировать не доверила», — заявила Салихова.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 32 очками.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
35
66
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главная интрига второго круга: станет ли «Зенит» первым в истории чемпионатов России, кто ни разу не проиграет?
Трусова получила штраф за «Гран-при» в Сочи, и у нее нашли «лишний вес». Что происходит?
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга»
Тарханов сообщил, что готов рассмотреть предложение «Химок»
Выбери лучшего игрока 15-го тура РПЛ
Мостовой — о результатах «Спартака»: «Просто сейчас стало меньше Заремы, и атмосфера вокруг стала лучше»
Гендиректор «Сочи» Рубашко: «Будем подавать жалобу в ЭСК. Пенальти в наши ворота не было»
Агент Мартинса Перейры рассказал о состоянии здоровья игрока «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Зените» назвали чепухой информацию об участии в селекции «Оренбурга»

Защитник «Химок» Никитин: «В одной команде был ритуал — перед игрой мы писали свои страхи на бумаге и сжигали»