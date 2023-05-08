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РПЛ

Сегодня, 09:40

Зарема о взаимодействии «Зенита» с судейским корпусом: «Когда им надо, сделают согласно установкам свыше»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила на вопрос о взаимодействии арбитров с «Зенитом».

«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает! Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.

Павел Кукуян и&nbsp;эпизоды матчей РПЛ. «Зенит» — «Спартак»: Кукуян и Иванов подпортили чемпионский матч. Почему у наших судей такая непоследовательность?
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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