Зарема о взаимодействии «Зенита» с судейским корпусом: «Когда им надо, сделают согласно установкам свыше»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова ответила на вопрос о взаимодействии арбитров с «Зенитом».

«Можно сколько угодно приглашать к себе судей и пить с ними чай с печенюшками, не троллить их, не подкалывать, даже в ЭСК лишний раз не обращаться, но это все не работает! Когда им надо, они сделают согласно установкам свыше», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом».

«Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал чемпионом России.