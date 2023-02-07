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Зарема Салихова ответила ветеранам «Спартака» на критику

Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, ответила ветеранам клуба на критику.

— Я вижу, что команда, собранная нами, и тренер, которого так хейтили все кому не лень, играют в спартаковский атакующий футбол, который любят болельщики. Команда состоит как из своих воспитанников, так и из лучших российских игроков и мастеровитых легионеров.

Если б бывшие игроки, ветераны действительно переживали за футбол так, как рассказывают на стримах и диванах у блогеров, то не эффективнее ли было написать коллективное письмо на самый верх, в котором высказали бы свое мнение о Fan ID, о проблемах детско-юношеского спорта и осветили другие важные аспекты, выступили бы со своим предложениями. Тогда бы их мнение и голос как ветеранов были ценны и важны.

— Аленичев хочет вернуться в «Спартак».

— Если Дмитрий Аленичев заметил, то «Спартак» результативно играет последние три сезона: серебро Тедеско, Кубок Ваноли и большие надежды на этот сезон. Игроки сыгрались, повзрослели ментально, стали злее и вариативнее.

Поэтому Аленичеву, Титову и кому-либо еще лучше повременить с приходом в клуб. Дайте поработать Абаскалю, дайте болельщикам кайфануть от игры любимой команды, — сказала Салихова «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» занимает второе место, набрав 36 очков в 17 матчах.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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