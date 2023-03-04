Зарема: «Как Дзюба разобрал Валеру! И как же хорош Пиняев! Жаль, не спартаковский»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова» (3:1).

«Как Дзюба Валеру разобрал! И как же хорош Пиняев! Жаль, что не спартаковский. Его манера игры, видение поля и агрессия — хороший футболист», — приводит Sport24 слова Салиховой.

Голы в ворота «Ростова» стали для Дзюбы первыми за «Локомотив». 34-летний форвард перешел в московский клуб 8 февраля, он подписал контракт с клубом до конца сезона-2022/23.