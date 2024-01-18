Зарема посоветовала «Спартаку» внести в проект криофабрику: «Замораживать любые мысли о чемпионстве»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поделилась мыслями о текущем сезоне красно-белых.

«Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, Эшуорта сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского — это пепел. Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», — сказала Салихова «СЭ».

После 18 туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.