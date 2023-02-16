0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:19

Зарема — о Кофрие: «Будь он на кубковом матче, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» поздравила защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие с 26-летием.

«Максимилиано желаю здоровья, прогрессировать во французском чемпионате и попасть в бельгийскую сборную.

Макса не хватало на кубковом матче против «Зенита». Думаю, будь он там, Родригао больше так высоко не задирал бы ноги», — сказала Зарема «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. 

Кофрие стал игроком «Спартака» летом 2021 года. На данный момент он выступает за «Клермон» на правах аренды. Действующее соглашение игрока с красно-белыми рассчитано до 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл 18 матчей за «Клермон» и не отличился результативными действиями.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Максимилиано Кофрие
7
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Ребенок умер на уроке физкультуры в детском саду в Московской области
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Колыванов считает, что «Динамо» может побороться за третье место в РПЛ
Конти: «Мой дом в Португалии грабили трижды. Один раз — пока я спал»
Конти: «Были опасения из-за переезда в Россию. Желание играть в Европе все перевесило»
Конти: «Мой трансфер в «Зенит» сорвал президент аргентинского клуба»
Конти: «У меня отличные отношения с Руем Виторией. Он верил в меня»
Конти: «Сегодня бан России есть, но завтра его могут снять. От этого все выиграют»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Абидаль заявил, что гордится Аршавиным

Колыванов считает, что «Динамо» может побороться за третье место в РПЛ