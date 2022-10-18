Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:45

Зарема Салихова — о Владимире Федотове: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»

Зарема Салихова сравнила тренера ЦСКА с конюхом после видео с его нецензурными высказываниями
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча 13-го тура РПЛ с красно-белыми (2:2).

— Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?

— Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, — сказала Салихова «СЭ».

Ранее в Telegram-каналах появились видеоотрывки с Федотовым во время встречи со «Спартаком» 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Во время игры российский специалист неоднократно нецензурно выражался в адрес представителей соперника.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. ЦСКА — третий с 25 баллами.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Зарема Салихова
38
60
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»
«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»
Бояринцев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Равная была игра, забиты классные мячи»
Титов: «Согласен с Романцевым: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»
Титов — о Чалове: «Видно, что аренда в Швейцарию не прошла даром»
Титов: «Мне тоже интересно, почему Зиньковский не выходит в основе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»

Шишкин: «Хочу, чтобы «Локомотив» возглавил Олег Пашинин»