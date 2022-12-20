Зарема Салихова прокомментировала несостоявшийся трансфер игрока сборной Аргентины в «Спартак»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала несостоявшийся трансфер игрока «Севильи» и сборной Аргентины Гонсало Монтиэля.

— Правда, что игрок сборной Аргентины Гонсало Монтиэль, забивший победный пенальти в матче против Франции, мог перейти в «Спартак» в 2021 году? Об этом еще говорил экс-спортивный директор Дмитрий Попов.

— Победный пенальти? Когда уже было два промаха у Франции? Он вышел на 91-й минуте и тут же заработал пенальти в свои ворота. Про трансфер в «Спартак» — 12,5 миллионов в клуб, аргентинский налог, агентская комиссия, подписной бонус и подъемные футболисту. Итог — клуб в жестком минусе по fair play. Мы не могли позволить себе заявленные траты, — сказала Салихова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 25-летний Монтиэль провел 13 матчей за «Севилью», забил один мяч и отдал одну голевую передачу.