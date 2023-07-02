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Зарема — о поздравлении Бакаева пресс-службой «Спартака»: «Тогда и для Дзюбы с Быстровым должны найти добрые слова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о том, что клуб поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Зелимхана Бакаева, который сейчас выступает за «Зенит».

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки. Тогда и для Дзюбы и Володьки Быстрова должны найти добрые слова. Абстрагируюсь от личностей, все-таки за «Спартак» они отметились более значимо, чем Бакаев. Не хотелось бы, чтобы клуб в официальном инфополе превращался из бесстрашного Гладиатора в Кота Леопольда», — цитирует Салихову Metaratings.

1 июля Бакаеву исполнилось 27 лет. Пресс-служба «Спартака» поздравила его с днем рождения. Летом прошлого года полузащитник не стал продлевать контракт с красно-белыми и перешел в «Зенит»,

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-stranno-videt-kak-spartaka-pozdravlyaet-nositelya-strelki-no-ne-byvshego-vladelca-dlya-dzyuby-togda-tozhe-dolzhny-naiti-dobrye-slova/
Артем Дзюба
Владимир Быстров
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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