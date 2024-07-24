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Сегодня, 08:23

Салихова: «Отстранив Соболева от тренировок с основой «Спартак» сжег мосты»

Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала «СЭ» решение спортивного директора красно-белых Томаша Амарала отстранить форварда Александра Соболева от тренировок.

«В Питере мосты разводят, а не сжигают. Объясните это Амаралу. Он, наверно, не был на экскурсии в культурной столице. Отстранив Соболева от тренировок с основой «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться. Представляю, как Станкович удивляется от всего. Его Амарал приглашал семью строить, а тут Соболев ведет себя как сложный ребенок, подросток, да к тому же от предыдущего брака», — сказала «СЭ» Салихова.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Александр Соболев и&nbsp;Деян Станкович. Соболев повторяет путь Дзюбы. Но как все это допустил «Спартак»?
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Томаш Амарал
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